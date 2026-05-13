Госдума приняла в I чтении проект о выдворении иностранцев за хулиганство

ГД приняла в I чтении проект о выдворении иностранцев за ряд правонарушений

Госдума России приняла в I чтении законопроект, позволяющий выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения. К таким нарушениям относятся участие в несанкционированных митингах, дискредитация Вооруженных сил России и хулиганство, пишет ТАСС.

Данный законопроект был представлен правительством РФ в марте и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В документе предусмотрено, что в нескольких статьях кодекса будут добавлены новые положения, касающиеся штрафов и наказаний, включая административное выдворение из страны для иностранцев, совершивших указанные нарушения.

В частности, иностранцы могут быть выдворены за участие в несанкционированных акциях, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкциям против России и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности страны.

Кроме того, выдворение ожидает иностранных граждан за несоблюдение требований военного положения, чрезвычайного состояния или режима контртеррористической операции, стрельбу в запрещенных местах, создание препятствий для движения транспорта, неповиновение правоохранительным органам и мелкое хулиганство.

Авторы законопроекта также предлагают включить в список оснований для выдворения мигрантов правонарушения, связанные с экстремизмом и распространением деструктивной информации.

Ранее обсуждалось предложение о выдворении иностранцев за фиктивное обучение в России.