Блогеру Ремесло предъявили обвинение

Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, следственные действия завершены. Ремесло задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, после чего был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Следствие обратилось в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Бадамшин отметил, что сегодня судья примет решение о мере пресечения.

Ремесло свою вину не признает, подчеркнул защитник.

17 июля блогер был задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, у него прошли обыски.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее появилось видео задержания Ильи Ремесло.