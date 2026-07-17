В Москве перевернулся микроавтобус, пострадали люди

В Москве перевернулся микроавтобус. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».
«Микроавтобус перевернулся в Москве. В районе Нагатино-Садовники произошло ДТП с двумя пострадавшими», — говорится в сообщении.
В данный момент причины ДТП неизвестны, информации о состоянии пострадавших уточняется.
17 июля на западе Москвы произошла авария с электробусом. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Авария произошла на Бережковской набережной. Травмы получили два пассажира автобуса.
До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот.
Ранее ДТП парализовало движение в Москве.