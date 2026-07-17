Видео: люди пострадали в ДТП на западе Москвы

На западе Москвы на видео попало ДТП с электробусом, пассажиры пострадали

На западе Москвы произошла авария с электробусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем», – говорится в публикации.

ДТП произошло утром в районе дома 18а на Бережковской набережной. По данным канала, в момент столкновения два пассажира электробуса упали на пол: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности произошедшего. Кроме того, водителя легкового автомобиля привлекли к ответственности: мужчина понесет наказание за опасное вождение.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало Садовое кольцо.