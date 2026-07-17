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Общество

Подросток из Петербурга пытался ограбить магазин и ударил продавщицу

В Петербурге 15-летний подросток напал на продавщицу при попытке ограбления
Shutterstock

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, вечером 7 июля в магазине на улице Плановой в поселке Металлострой юноша сложил в корзину продукты на сумму более 2500 рублей и попытался выйти через служебный вход, не оплатив товар.

Когда сотрудница торговой точки попыталась его остановить, подросток ударил ее ногой и скрылся, бросив похищенное возле магазина. Женщина испытала физическую боль, но за медпомощью не обращалась.

Возбуждено дело по статье о покушении на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в центре Москвы мужчина ограбил пенсионерку на детской площадке.

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