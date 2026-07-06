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Общество

В центре Москвы мужчина ограбил пенсионерку на детской площадке

В Москве мужчина ограбил пенсионерку и попался полиции
МВД России

Столичные полицейские задержали 42-летнего мужчину, который ограбил 87-летнюю пенсионерку на детской площадке в центре столицы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Бутырский Вал. Злоумышленник подсел к пенсионерке на лавочку, достал предмет, похожий на шило и отобрал у нее мобильный телефон. Женщина упала и пыталась догнать грабителя, но он скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали в Долгопрудном. У него изъяли иглу для прокалывания сигар, которой он угрожал пенсионерке, и похищенный телефон. Возбуждено уголовное о разбое, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого соседка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков.

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