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Общество

Эксперт объяснил, как остановить рост популяции испанских слизней в России

Энтомолог Гниненко: в РФ необходимо завезти врагов испанских слизней
Ja Crispy/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы остановить рост популяции испанских слизней в России, необходимо завезти в страну их врагов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

В качестве примера он привел ежей, которые питаются улитками. Однако, по его словам, испанские слизни их не привлекают.

«На своей родине (в Южной Европе. — «Газета.Ru») они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы — их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», — объяснил эксперт.

Однако, прежде чем завезти в РФ уничтожителей слизней, их необходимо скрупулезно изучить, чтобы вместо пользы не прибавилось проблем.

До этого сообщалось, что гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней.

По данным СМИ, после прохождения сильного циклона, который принес с собой теплую и влажную погоду с большим объемом осадков, на улицах разных городов страны появились тысячи моллюсков длиной более 10 сантиметров.

Ранее дачникам рассказали, как испанские слизни чаще всего попадают на участок.

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