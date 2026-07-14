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Общество

Гигантские слизни оккупировали российские регионы из-за мощных ливней

SHOT: сильные дожди привели к массовому появлению испанских слизней в России
listlacrosse/Shutterstock/FOTODOM

Гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, после прохождения сильного циклона, который принес с собой теплую и влажную погоду с большим объемом осадков, на улицах разных городов страны появились тысячи слизней длиной более 10 сантиметров.

Канал отмечает, что нашествие испанских слизней уже фиксировали в Ленинградской области — дачники жаловались на десятки оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки. Инвазивный вид также встречается в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге России. В столичном регионе, где еще 15 лет назад эти слизни появлялись лишь эпизодически, их теперь видят постоянно.

Биолог Илья Гомыранов пояснил SHOT, что стремительное распространение испанских слизней обусловлено их высокой плодовитостью: каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в российских условиях.

Испанский слизень (Arion lusitanicus) — инвазивный вид родом из Португалии и Испании, который распространился по Европе в последние десятилетия, в том числе на фоне изменений климата. По словам ученых, он наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, предпочитая питаться молодыми побегами, клубнями и плодами.

Как напоминает SHOT, слизни переносят кишечную палочку, стафилококк или листериоз, поэтому контакт с ними опасен для людей и животных.

Ранее россиянам назвали продукт для изгнания испанских слизней с участка.

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