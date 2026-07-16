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Общество

Дачникам рассказали, как испанские слизни чаще всего попадают на участок

Биолог Ефимкин: слизней на участок приносят сами дачники
listlacrosse/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего испанские слизни появляются на дачном участке по вине самого садовода: вредителей или их яйца часто приносят вместе с саженцами, грунтом или компостом. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

Еще один распространенный путь — миграция с соседних участков с высокой травой или заброшенных территорий.

Универсального средства, которое изгнало бы слизней раз и навсегда, не существует. Эксперт рекомендует сочетание нескольких методов: ручной сбор после дождя или вечером, уборка с участка всех мест, где паразиты любят прятаться (кучи досок, строительный мусор, заросли сорняков, старая мульча), а также внимательный осмотр новых растений перед посадкой. Можно использовать специальные гранулы, но строго по инструкции и только тогда, когда простые методы не помогают.

По словам Ефимкина, начинать борьбу лучше не в разгар сезона, а весной, поскольку молодняк контролировать гораздо легче.

Недавно ученые Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что испанский слизень в будущем может распространиться в большинстве российских городов.

Исследователи создали математическую модель, основанную на анализе миграции моллюска в странах Азии. Авторы работы отмечают, что если ранее основной причиной распространения этого вида считались климатические изменения, то теперь ключевую роль играет деятельность человека.

Ранее сообщалось, что на леса Свердловской области обрушились прожорливые гусеницы.

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