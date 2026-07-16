Дачникам рассказали, как испанские слизни чаще всего попадают на участок

Чаще всего испанские слизни появляются на дачном участке по вине самого садовода: вредителей или их яйца часто приносят вместе с саженцами, грунтом или компостом. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

Еще один распространенный путь — миграция с соседних участков с высокой травой или заброшенных территорий.

Универсального средства, которое изгнало бы слизней раз и навсегда, не существует. Эксперт рекомендует сочетание нескольких методов: ручной сбор после дождя или вечером, уборка с участка всех мест, где паразиты любят прятаться (кучи досок, строительный мусор, заросли сорняков, старая мульча), а также внимательный осмотр новых растений перед посадкой. Можно использовать специальные гранулы, но строго по инструкции и только тогда, когда простые методы не помогают.

По словам Ефимкина, начинать борьбу лучше не в разгар сезона, а весной, поскольку молодняк контролировать гораздо легче.

Недавно ученые Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что испанский слизень в будущем может распространиться в большинстве российских городов.

Исследователи создали математическую модель, основанную на анализе миграции моллюска в странах Азии. Авторы работы отмечают, что если ранее основной причиной распространения этого вида считались климатические изменения, то теперь ключевую роль играет деятельность человека.

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