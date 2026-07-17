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Назван источник «взрывной диареи», поразившей жителей США

Взрывная диарея, поразившая американцев, вызвана паразитом Cyclospora
Christian Schnalzger/CHROMORANGE/Global Look Press

Назван источник «взрывной диареи», поразившей жителей США, пишет The Guardian.

В США зафиксирована одна из крупнейших вспышек цистоспороза — кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora. По данным Центров по контролю заболеваний, с 1 мая 2026 года зарегистрировано почти 7000 случаев заболевания в 34 штатах.

Следствие установило, что источником вспышки стал салат-айсберг из Мексики, поставлявшийся в рестораны Taco Bell в пяти штатах — Мичигане, Огайо, Западной Виргинии, Кентукки и Индиане. Власти призвали потребителей не употреблять этот продукт в указанных заведениях. Сеть ресторанов уже изъяла из поставок продукцию проблемного поставщика и заменила ее.

Врачи рассказали, что цистоспороз передается через зараженную пищу или воду. Симптомы включают водянистую диарею, потерю аппетита и слабость и могут появится спустя два дня после заражения. Заболевание лечится антибиотиками, но при отсутствии терапии может длиться несколько недель.

Ранее по всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом.

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