По всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом, пишет портал KTVU.

Компания по переработке моллюсков из Сан-Франциско объявила об отзыве устриц, отправленных в 15 штатов США, из-за возможного заражения норовирусом.

По информации Управления по контролю за продуктами и лекарствами, устрицы, продаваемые под брендами Fanny Bay, Buckley Bay и Royal Miyagi, были выловлены в Британской Колумбии, Канада, в период с 1 по 9 декабря. В связи с выявленной вспышкой норовируса магазины и дистрибьюторы, получившие эти моллюски, должны утилизировать их.

Специалисты предупреждают, что употребление зараженных устриц может привести к заболеваниям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

«Пища, содержащая норовирус, может выглядеть, пахнуть и иметь нормальный вкус», — отмечается в заявлении агентства.

Ранее ученые впервые нашли стеклопластик в съедобных устрицах и мидиях.