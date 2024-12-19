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По всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом

KTVU: по США распространились опасные устрицы с норовирусом

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Depositphotos

По всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом, пишет портал KTVU.

Компания по переработке моллюсков из Сан-Франциско объявила об отзыве устриц, отправленных в 15 штатов США, из-за возможного заражения норовирусом.

По информации Управления по контролю за продуктами и лекарствами, устрицы, продаваемые под брендами Fanny Bay, Buckley Bay и Royal Miyagi, были выловлены в Британской Колумбии, Канада, в период с 1 по 9 декабря. В связи с выявленной вспышкой норовируса магазины и дистрибьюторы, получившие эти моллюски, должны утилизировать их.

Специалисты предупреждают, что употребление зараженных устриц может привести к заболеваниям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

«Пища, содержащая норовирус, может выглядеть, пахнуть и иметь нормальный вкус», — отмечается в заявлении агентства.

Ранее ученые впервые нашли стеклопластик в съедобных устрицах и мидиях.

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