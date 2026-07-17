В Госдуме требуют пересмотреть приговор таксисту, убившему женщину и ее дочь в Сибири

Суд в Новосибирске дал 23 года колонии строгого режима таксисту и бойцу ММА Фарходу Рахимзоде, который убил женщину на глазах у ее пятилетней дочери, а позднее задушил и ребенка. Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» попросил генерального прокурора Александра Гуцана пересмотреть приговор, чтобы мужчина получил пожизненный срок.

«Честно говоря, этот судейский беспредел даже трудно комментировать. Отпетому подонку, бойцу ММА, который хладнокровно нанес 11 ножевых ранений беззащитной женщине на глазах ее ребенка, которого потом задушил, зачли его «положительные характеристики». Откуда они? Из диаспоры? Прокуратура справедливо требовала пожизненное заключение — максимум, что сейчас возможно по закону. Хотя «Справедливая Россия» давно настаивает на том, что убийцы детей заслуживают смертной казни, а все эти центры подготовки террористов в виде клубов ММА нужно прикрыть! Рассчитываю, что Генпрокуратура опротестует скандальный вердикт, а Верховный суд заинтересуется своим аномально гуманным коллегой», — сказал он.

15 июля «КП-Новосибирск» сообщила, что таксиста и бойца ММА Фарходу Рахимзоде, который убил женщину на глазах у ее пятилетней дочери, а затем возил тело в машине, пока девочка сидела рядом в детском кресле, приговорили к 23 годам заключения, хотя за убийство матери и ребенка прокуратура требовала пожизненное. Отмечается, что он нанес женщине десять ножевых ранений, а затем вывез ее тело в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. Через сутки мужчина вернулся в город и около села Толмачева задушил девочку, после чего оставил на снегоотвале и ее тело. После убийства он украл у женщины деньги — более двух миллионов рублей — и автомобиль.

По информации издания, суд вынес более мягкий приговор из-за положительных характеристик, наличия у подсудимого двух малолетних детей и частичного признания вины.

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