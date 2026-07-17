Россиянам рассказали о праве прописать человека в квартире, не выходя из дома

Россияне могут зарегистрировать человека в квартире на портале «Госуслуги», однако, если речь идет о совершеннолетнем гражданине, помимо согласия собственника, потребуется его заявление. Об этом в беседе с RT напомнил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он подчеркнул, что если в квартире уже прописаны несколько человек, нужно будет получить согласие каждого из них. Исключением могут быть только случаи, если человек, который хочет зарегистрироваться, сам владеет долей квартиры. Кроме того, согласие владельца жилья не требуется, если речь идет о прописке ребенка в возрасте до 14 лет одним из родителей.

«При постоянной регистрации необходимо получить отметку в паспорте, а свидетельство о временной регистрации может быть выдано в электронной форме, ― пояснил Султанов. ― Важно также понимать, что регистрация не дает человеку право собственности или долю в квартире».

Он посоветовал не рассматривать такую возможность как обычную формальность, предупредив, что впоследствии гражданин может отказаться добровольно сниматься с регучета – в таких случаях придется обращаться в суд.

До этого юрист по недвижимости Елена Кульпина предупредила, что МВД России начнет снимать с учета граждан в упрощенном порядке, если они оформили регистрацию без намерения проживания, с использованием поддельных документов или предоставили ложные сведения. По ее словам, в этих случаях регистрация будет считаться фиктивной. Мера будет затрагивать тех, кто регистрируется в так называемых «резиновых квартирах», когда на одной жилплощади «проживают» десятки человек.

Россиянам ранее рассказали, что нужно для прописки на даче.