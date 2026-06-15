Россиянам рассказали, что нужно для прописки на даче

Эксперт Миронова: для прописки на даче следует зарегистрировать дом как жилой

С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом RT сообщила эксперт Народного фронта, Татьяна Миронова.

Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества (217-ФЗ).

По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Россреестр как «жилой». При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года.

«Если дом зарегистрирован как «садовый» или «нежилое строение», сначала необходимо перевести его в статус жилого», — напомнила она.

Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строение должен быть почтовый адрес.

До этого исследование ЮMoney и социальной сети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что больше половины (60%) россиян ездят летом на дачу. При этом 39% проводят сезон на собственной даче, 13% — на даче родственников или друзей, еще 8% бывают там изредка.

Ранее россиянам рассказали, как построить дачу за один сезон.