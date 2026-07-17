Стало известно о взломе украинской налоговой пророссийскими хакерами

В результате взлома государственной налоговой системы страны Украины хакеры получили сведения о недвижимости и авто чиновников и сотрудников силовых ведомств страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийскую хакерскую группировку «НЮАНС».

Уточняется, что хакеры взломали систему электронного документооборота украинского ведомства.

«В результате этой операции мы получили имущественные данные украинских чиновников и силовиков: декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны стран Запада, а также внутренний документооборот всей налоговой системы», — рассказали агентству.

Таким образом, были выявлены данные об элитных автомобилях марок BMW, Audi, Mercedes и Bentley, которые числятся на балансе Львовского горсовета и налоговой службы. Кроме того, хакеры получили информацию о помещениях площадью от 280 до 800 квадратных метров, зарегистрированных на главу департамента налоговой службы Львова.

В начале июля 2026 года сообщалось, что российские хакеры взломали базу данных с информацией о пожертвованиях «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). Тогда Telegram-канал SHOT писал, что в базе содержатся сведения примерно о 3,5 млн человек, которые, как утверждается, перечисляли деньги организации в течение последних нескольких лет.

Ранее ИИ помог хакерам начать новую скам-кампанию против российских заводов.