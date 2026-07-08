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Общество

Российские хакеры заявили о взломе базы донатов РДК

SHOT: российские хакеры взломали базу донатов РДК
Telegram-канал «SHOT»

Российские хакеры заявили о взломе базы данных с информацией о пожертвованиях запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, в базе содержатся сведения примерно о 3,5 млн человек, которые, как утверждается, перечисляли деньги организации в течение последних нескольких лет. SHOT пишет, что среди них есть граждане России, а переводы, по его данным, осуществлялись из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Удмуртии, Калужской, Костромской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской и Тюменской областей, а также Красноярского, Пермского и Приморского краев.

Как утверждает SHOT, взлом выполнила хакерская группа Earthimpact. По данным канала, ее представители намерены передать ФСБ информацию, полученную из базы, включая персональные данные и сведения о суммах предполагаемых переводов.

По информации канала, перечисления также осуществлялись из Польши, Эстонии, Кипра, других стран Евросоюза и Украины.

Издание напомнило, что боевики РДК напали на Белгородскую, Брянскую и Курскую области в 2023–2024 годах. Лидер организации Денис Капустин заочно приговорен в России к двум пожизненным срокам.

Новость дополняется.

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