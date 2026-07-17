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Общество

В Японии роботизированный «волк-монстр» отгоняет животных и птиц от аэропорта

The Mainichi: в Японии монстр-волк отгоняет животных и птиц от аэропорта
Ohta Seiki

В Японии роботизированный волк-монстр отгоняет животных и птиц от аэропорта, пишет The Mainichi.

В аэропорту Кусиро на японском острове Хоккайдо начали использовать роботизированного «монстра-волка». Устройство предназначено для отпугивания диких животных, которые выходят на взлетно-посадочные полосы. Это первое подобное внедрение в стране.

Аэропорт расположен на холмистой местности и давно страдает от нашествий лис и кроликов. После двухлетнего тестирования компания Ohta Seiki подтвердила эффективность устройства: присутствие мелких животных значительно снизилось. Робот установлен на газонокосилке с GPS-навигацией и медленно движется по маршруту длиной около 250 метров внутри режимной зоны. Когда инфракрасные датчики замечают животных, робот издает звуки из библиотеки из 50 сигналов — в том числе вой волков.

Ранее медведь проник на территорию завода и покалечил четырех человек.

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