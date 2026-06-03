Медведь проник на территорию завода и покалечил четырех человек

В Японии медведь напал на четырех человек, это попало на видео

В Японии черный медведь ранил четырех человек и попал на видео, передает «Би-би-си».

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 2 июня, в жилом районе города Фукусима на северо-востоке страны.

Сотрудники полиции и пожарной охраны срочно прибыли в район Сасакино после экстренного вызова со сталелитейного завода «Фукусима», где медведь напал на двух сотрудников.

На записи с камеры наблюдения видно, как хищник появляется у входа и преследует мужчину. Когда он пытается убежать, медведь сбивает его с ног. Во второй части видео видно, как медведь бегает по территории соседнего предприятия. Очевидец отметил, что хищник казался очень крупным.

Медведя пока не удалось поймать, предполагается, что сейчас он находится на территории второй компании. О самочувствии пострадавших не сообщается.

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