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Общество

В деле о пропаже семьи Усольцевых появилась версия о тайной тропе

Aif.ru: семья Усольцевых могла выбраться из тайги по тайной тропе
Соцсети

Жители поселка Кутурчин, где в последний раз видели семью Усольцевых, предположили, что семья могла выбраться из тайги по тайной тропе. Об этом сообщает aif.ru.

Семья могла покинуть лесной массив по тайной тропе и выбраться на скрытую дорогу, где их ожидал автомобиль. Житель Кутурчина Виктор К. убежден, что Усольцевы не поднимались на гору Мальвинку в день своего исчезновения.

«Я вам говорил про светлую иномарку, похожую на Lexus, которая стояла на площадке, когда туда приехали Усольцевы. А потом эта машина уехала. Также вскоре после их ухода со стороны Юрьевского прииска проследовал микроавтобус», — рассказал журналистам мужчина.

Он также высказал предположение о возможном побеге семьи. По его словам, в организации исчезновения мог участвовать знакомый Усольцева, который сейчас проживает в Минусинске. Семья отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на автомобиле Skoda. Их целью было Кутурчинское Белогорье, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Ранее в Красноярском крае восстановили полный маршрут семьи Усольцевых.

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