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Общество

Медведь напал на жителей деревни, которые спасли его из колодца

Need to Know: в Индии медведь напал на людей, спасших его из колодца
TIM/Jam Press

Медведь в Индии напал на жителей деревни, которые спасли его из колодца, пишет Need to Know.

В индийской деревне Джаганнатхпур местные жители несколько часов вызволяли двух медведей из колодца. После долгих усилий обоих удалось вытащить. Но едва один из медведей оказался на свободе, как, под действием страха и стресса, развернулся и бросился на людей, которые его только что спасли.

По словам очевидцев, медведь в итоге скрылся в ближайшем лесу. Чудесным образом никто не пострадал. Эксперты по дикой природе пояснили, что такая реакция для напуганного животного нормальна: после долгого заточения зверь действует инстинктивно, а не целенаправленно против спасателей. Власти призвали жителей впредь доверять такие работы профессионалам.

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