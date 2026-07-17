Депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

В ГД предложили оплачивать половину аренды молодым семьям с детьми до трех лет

В Госдуме предложили законодательно закрепить обязательную компенсацию 50% затрат на аренду жилья для семей, имеющих детей в возрасте до трех лет. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились представители фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев совместно с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, пишет ТАСС.

Парламентарии указывают на проблему неравенства: в разных субъектах РФ меры поддержки существенно различаются. В одних регионах помощь предоставляется широкому кругу граждан, в других — строго ограниченным категориям или сопровождается множеством дополнительных условий. В ряде же субъектов подобные выплаты вовсе отсутствуют, что лишает молодых родителей равных возможностей в зависимости от места проживания.

Авторы инициативы предлагают перевести выплаты по найму жилья из разряда региональных рекомендаций в статус обязательного федерального минимума. В частности, предлагается установить следующие размеры компенсации: не менее 50% от фактических расходов на аренду при рождении первого ребенка; не менее 75% — при появлении второго и последующих детей.

По мнению депутатов, внедрение такого стандарта поможет выровнять уровень социальной поддержки по всей стране, сделает демографические программы более предсказуемыми и окажет адресную помощь тем семьям, которые не имеют собственного жилья.

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