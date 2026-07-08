В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за услуги няни

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили в правительство законопроект, предусматривающий введение социального налогового вычета за оплату услуг нянь для детей до трех лет. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предлагает внести изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ и установить новый вид социального налогового вычета. Он будет распространяться на расходы семей, оплачивающих услуги по присмотру и уходу за детьми младше трех лет.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в рамках государственной политики по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости и созданию условий, позволяющих совмещать воспитание ребенка с трудовой деятельностью. Авторы инициативы указывают, что сейчас расходы на услуги няни, если они не относятся к образовательным или медицинским, не дают права на получение социального налогового вычета. Из-за этого семьи, официально оплачивающие услуги частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых нянь, не могут частично компенсировать эти расходы через механизм НДФЛ.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января года, следующего за годом его официального опубликования.

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