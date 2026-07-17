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Общество

Дачникам рассказали, как правильно сжигать мусор на участке

Спасатель Щетинин: мусор на участке можно сжигать только в яме или бочке
Константин Чалабов/РИА Новости

Прежде чем сжигать мусор на даче, необходимо правильно подготовить место для костра. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Заглубиться в почву на 30 см, диаметр ямы — около метра, либо использовать металлическую бочку. Вокруг, на расстоянии 10 метров, не должно быть сухих растений и деревьев. При этом сама бочка должна находиться не ближе 15 метров от ближайшей постройки. Рядом обязательно нужно иметь ведро с водой и металлический лист, чтобы в случае необходимости накрыть огонь», — разъяснил эксперт.

По его словам, разводить костры можно только в безветренную погоду. После завершения процедуры угли следует залить водой. За нарушение правил в период особого противопожарного режима штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, предупредил Щетинин.

Специалисты Роскачества до этого напомнили, что готовить шашлык разрешается только в специально оборудованных местах, соответствующих требованиям противопожарного режима.

По словам экспертов, жарить мясо можно на спецплощадках, которые обычно расположены в крупных парках, а также во дворе частного дома или на садовом участке. При этом устраивать пикник на берегу реки или озера без оборудованного места для разведения огня нельзя.

Ранее в МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в России.

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