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Общество

В Роскачестве рассказали, где можно жарить шашлык, не нарушая закон

Роскачество предупредило об ответственности за шашлыки во дворах и на балконах
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Готовить шашлык разрешается только в специально оборудованных местах, соответствующих требованиям противопожарного режима. Об этом специалисты Роскачества напомнили в беседе с «Лентой.ру».

Эксперты сообщили, что жарить мясо можно на специально оборудованных городских площадках, которые обычно расположены в крупных парках, а также во дворе частного дома или на садовом участке. При этом устраивать пикник на берегу реки или озера без оборудованного места для разведения огня нельзя.

В Роскачестве подчеркнули, что приготовление шашлыков запрещено во дворах многоквартирных домов и в гаражах. Кроме того, разводить огонь нельзя на балконах, крышах, чердаках жилых домов, а также на террасах и верандах частных домов.

Специалисты пояснили, что оборудованным местом для костра считается площадка с ямой глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более одного метра. Для установки мангала или гриля подойдет ровная территория, очищенная от сухой травы, желательно с бетонным покрытием.

По данным Роскачества, зона для приготовления шашлыка должна располагаться не менее чем в пяти метрах от жилого дома, а между ней и зданием не должно быть мусора и других построек. Также в радиусе двух метров от костровой ямы не допускается наличие сухой травы и других горючих материалов. Такие требования направлены на предотвращение распространения огня и попадания пепла на объекты, которые могут загореться.

Ранее в Роскачестве напомнили о правилах приготовления шашлыка на участке.

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