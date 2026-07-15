Психолог назвала лучшие способы разгрузить мозг

Психолог Куликова-Цай: разгружать мозг лучше с помощью медитаций и прогулок

Лучшими способами разгрузить мозг и дать ему отдохнуть являются прогулки на свежем воздухе и медитация. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила Юлия Куликова-Цай.

По словам специалиста, для мозга особенно важна информация, которой он питается. При этом желтая пресса, некачественные произведения и другие подобные развлечения препятствуют эффективной разгрузке.

«Мозг можно разгружать медитациями, либо прогулками, либо созерцанием чего-то прекрасного. Судоку тоже не самый плохой вариант, но точно не какой-то ерундой», — объяснила психолог.

Эксперт также посоветовала приучаться к прослушиванию сложной музыки, полезной для мозга.

Психолог Екатерина Кольцова до этого говорила, что забыть о рабочих задачах в отпуске поможет лишь отдых продолжительностью в 14 дней поможет, потому что полное переключение на новую роль происходит только на 7-й день. По ее словам, только к этому времени работнику удается расслабиться.

Ранее психолог объяснила желание постоянно лежать в кровати.