Россиянам рассказали о симптомах хронического переутомления

Головные боли, головокружение и постоянная усталость могут быть симптомами хронического переутомления. Об этом Pravda.Ru рассказала невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины НИУ БелГУ Галина Калмыкова.

Она отметила, что влияние на его развитие оказывает серьезный хронический стресс, с которым сталкиваются современные люди.

«К тому же уровень жизни сильно различается: Москва и Санкт-Петербург — фактически отдельная реальность, тогда как в регионах зарплаты крайне низки, и люди вынуждены работать на нескольких работах, экономя на отдыхе. Все это превращает проблему в социально-государственную», — пояснила Калмыкова.

По ее словам, игнорирование таких симптомов может привести к развитию депрессии, поэтому важно следить за своим состоянием. При возникновении жалоб на здоровье крайне важно исключить системные сбои в организме, заключила эксперт.

Президент Российского общества исследователей сновидений, врач-невролог, психотерапевт, сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Елена Корабельникова до этого говорила, что ночные кошмары могут возникать на фоне стресса, переутомления или волнующих конфликтов. Сильное эмоциональное напряжение способно выйти из-под контроля, прорвавшись в кору головного мозга и став причиной жутких сновидений.

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