Россиянам раскрыли причины появления и места обитания «наноклещей»

Россияне не должны пугаться сообщений о новых «наноклещах» размером не более 2 мм. На самом деле исследователи не фиксировали появление нового вида членистоногих – так просто начали называть молодых особей в стадии развития, которые, однако, уже представляют опасность. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала врач-инфекционист Екатерина Кулова.

По ее словам, термином «наноклещи» просто начали называть обычных клещей, не успевших достичь размера взрослой особи. Обитают они практически в любом регионе, но если речь идет о риске распространения клещевого энцефалита, то опаснее всего эндемичные регионы, включая тайгу, Сибирь, Дальний Восток.

«Иксодовые клещи практически повсеместно распространены по России – там, где есть трава. Нижегородская, Владимирская, Кировская, Тверская области и так далее. Везде», – подчеркнула инфекционист.

Она напомнила, что от укуса клеща можно подхватить боррелиоз, энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз, причем инфицированной может оказаться даже самая маленькая особь. В данный момент сезон активности клещей еще не закончился, на фоне чего следует соблюдать меры предосторожности, посещать леса в закрытой одежде, а при возвращении внимательно осматривать себя, отметила Кулова. При обнаружении присосавшегося клеща она призвала срочно обратиться за медпомощью.

Напомним, Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении в России нового вида «наноклещей», подчеркнув, что это нимфы — молодые особи хорошо известных иксодовых клещей. Специалисты предупредили, что из-за маленького размера (всего 1–2 мм) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле, при этом они ведут себя куда активнее и агрессивнее, потому что им надо усиленно питаться для перехода к следующей стадии развития. Опасны они также, как взрослые особи, поскольку переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.

Ранее почти 400 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей.