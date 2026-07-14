Почти 400 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей в этом сезоне

В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21,3% ниже значений, зафиксированных в 2025 году.

Согласно данным ведомства, в 2026 году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллиона граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия.

Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. На данный момент выполнено более 196,1 тысячи гектаров, что покрывает 98,8% от намеченного плана.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что наиболее надежным способом защиты от энцефалита остается вакцинация. Также при посещении лесных массивов рекомендуется соблюдать правила личной безопасности: выбирать светлую одежду, заправлять брюки в обувь или носки, использовать головные уборы и репелленты, а также проводить самоосмотр каждые 15–20 минут.

Ранее сообщалось об увеличении числа случаев боррелиоза после укуса клещей.