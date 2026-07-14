Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Почти 400 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей в этом сезоне

Роспотребнадзор: 386 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей
Shutterstock/FOTODOM

В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21,3% ниже значений, зафиксированных в 2025 году.

Согласно данным ведомства, в 2026 году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллиона граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия.

Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. На данный момент выполнено более 196,1 тысячи гектаров, что покрывает 98,8% от намеченного плана.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что наиболее надежным способом защиты от энцефалита остается вакцинация. Также при посещении лесных массивов рекомендуется соблюдать правила личной безопасности: выбирать светлую одежду, заправлять брюки в обувь или носки, использовать головные уборы и репелленты, а также проводить самоосмотр каждые 15–20 минут.

Ранее сообщалось об увеличении числа случаев боррелиоза после укуса клещей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!