Нарколог рассказала, по каким внешним признакам можно определить алкоголика

\Многие уверены, что алкоголика легко узнать по неопрятному виду, запаху спиртного и постоянному опьянению. Однако на практике зависимость может годами оставаться незаметной даже для близких, рассказала «Газете.Ru» Марина Алексеева, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас».

По словам специалиста, ни покраснение лица, ни отечность, ни даже запах алкоголя сами по себе не являются доказательством алкоголизма. Гораздо важнее совокупность признаков и их устойчивость во времени.

«Алкогольная зависимость постепенно отражается не только на поведении человека, но и на его внешнем виде. Однако изменения появляются не сразу и нарастают по мере прогрессирования заболевания», — пояснила Алексеева.

Один из наиболее распространенных признаков — отечность лица. Она связана с нарушением водно-солевого обмена и токсическим воздействием алкоголя на внутренние органы. Лицо становится одутловатым, особенно в области век и щек, черты — менее четкими. После периодов воздержания отёки могут уменьшаться.

Еще один сигнал — изменение состояния кожи. У людей, злоупотребляющих алкоголем, появляется стойкое покраснение лица, расширенные сосуды, сухость или, наоборот, повышенная жирность и воспаления.

«Алкоголь влияет на сосудистый тонус и обменные процессы. Со временем это начинает отражаться на внешности», — отметила врач.

Меняется и общий внешний вид: появляется небрежность, снижается внимание к деталям, ухудшается уход за собой. Взгляд становится менее живым, мимика — более бедной.

Наиболее показательные признаки — изменения в поведении. Человек становится раздражительным, эмоционально нестабильным, чаще вступает в конфликты или замыкается в себе. Появляются перепады настроения, забывчивость, снижается концентрация. Со временем могут меняться походка и координация движений.

Особого внимания заслуживает отношение человека к алкоголю. Он начинает искать поводы для употребления, воспринимает замечания болезненно, оправдывает выпивку стрессом или необходимостью расслабиться.

«Тревожным сигналом становится ситуация, когда алкоголь постепенно превращается из элемента досуга в обязательный способ справляться с эмоциями и напряжением», — пояснила Алексеева.

Эксперт подчеркивает: внешние признаки не позволяют самостоятельно поставить диагноз. Усталость, стресс, заболевания и прием лекарств могут вызывать схожие изменения. Важно оценивать картину целиком и обращать внимание на устойчивость симптомов.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.