«Не может не выпить»: психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости

Психиатр Рудковский: если без алкоголя вам хуже — это тревожный сигнал

Алкоголь часто воспринимается как способ расслабиться, снять напряжение или «переключиться» после тяжелого дня. Однако в определенный момент употребление может перестать быть выбором и превратиться в необходимость. При этом сам человек не всегда это осознает — чаще первые изменения замечают близкие. О том, как распознать этот переход, «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

На ранних этапах алкоголь действительно используется как способ расслабления. Но постепенно его функция меняется: он начинает выполнять роль «регулятора» состояния.

«Человек уже не получает выраженного удовольствия от алкоголя. Его задача — снять тревогу, напряжение, раздражительность или просто привести себя в «норму», — отметил Рудковский.

Главное отличие такого состояния — смещение мотива. Если раньше человек пил «по желанию», то теперь — чтобы избежать дискомфорта. Это может проявляться незаметно: например, в привычке «выпить после работы, чтобы успокоиться» или в ощущении, что без алкоголя сложно завершить день.

«Алкоголь начинает восприниматься как инструмент. Не для радости, а для того, чтобы справиться с внутренним состоянием», — пояснил врач.

Для близких важным сигналом становится изменение поведения. Человек может становиться более раздражительным, напряженным или замкнутым, если по каким-то причинам не употребляет алкоголь.

«Если без алкоголя человек чувствует себя хуже — это один из ключевых признаков формирующейся зависимости», — подчеркнул специалист.

Еще один показатель — изменение отношения к самому употреблению. Оно становится регулярным, предсказуемым и встроенным в повседневную жизнь.

«Это уже не спонтанное решение. Появляется сценарий: когда, сколько и в каких ситуациях человек будет пить», — отметил Рудковский.

При этом внешне ситуация может выглядеть «контролируемой»: человек работает, общается, не всегда выходит за рамки «социально допустимого» поведения. Именно это, по словам врача, часто вводит близких в заблуждение.

«Функционирование не исключает зависимости. Человек может сохранять привычный образ жизни, но при этом быть уже вовлеченным в патологическую модель употребления», — пояснил он.

Отдельно эксперт отметил эмоциональный фон. Употребление начинает сопровождаться не столько желанием, сколько внутренней необходимостью — как способ «пережить» день.

«Это состояние, когда человек не стремится выпить — но и не может не выпить», — добавил специалист.

Для родных важно не игнорировать такие изменения, но и не действовать через давление или обвинения.

«Фразы вроде «просто перестань» не работают. Это не вопрос силы воли, а вопрос сформированной зависимости», — подчеркнул Рудковский.

По словам врача, более эффективная стратегия — это спокойный диалог и фиксация изменений.

«Важно говорить не про обвинения, а про наблюдения: «я вижу, что тебе стало тяжелее», «мне кажется, ты используешь алкоголь, чтобы справляться». Это помогает человеку хотя бы частично осознать ситуацию», — отметил он.

Также специалист рекомендует не откладывать обращение за помощью, если ситуация становится системной.

«Чем раньше человек получает поддержку, тем выше шанс остановить процесс до тяжелых форм зависимости», — заключил Рудковский.

По словам эксперта, ключевой момент — это именно переход от желания к необходимости.

«Когда алкоголь перестает быть выбором и становится способом справиться с состоянием — это уже не привычка, а зависимость», — подчеркнул он.

