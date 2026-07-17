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Общество

Ураган снес крышу школы в российском регионе

Глава Бузулукского района Бантюков: в Оренбурге ураган повалил кровлю школы
Николай Бантюков/VK

В Бузулукском районе Оренбургской области ураган снес крышу здания школы. О происшествии на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал глава района Николай Бантюков.

«Порывы ураганного ветра повредили кровлю Колтубанской школы, повалили деревья. С первым заместителем по оперативному управлению Андреем Николаевичем Евсюковым выехали на место, чтобы лично оценить масштаб разрушений», — написал он.

По словам Бантюкова, на объекте уже начали оценку ущерба, расчистку территории и уборку повреждений. Бригады уже формируются и оперативно приступят к делу. Глава района добавил, что держит ситуацию на своем личном контроле.

14 июля сообщалось, что в окрестностях села Турумбет Давлекановского района Башкирии смерч снес крыши частных домов и перевернул грузовой автомобиль. Судя по ролику, опубликованному в Сети, воронка смерча образовалась на достаточно большой высоте от земли, а потом расширилась и начала опускаться. На кадрах из соцсетей видно, как вихрь опускается к земле и проходит рядом с жилыми домами.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео смерч.

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