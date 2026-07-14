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Общество

В Башкирии засняли смерч, который сорвал крыши и повалил грузовик

РЕН ТВ: в Башкирии смерч снес крыши частных домов и перевернул автомобиль

В окрестностях села Турумбет Давлекановского района Башкирии смерч снес крыши частных домов и перевернул грузовой автомобиль. Видео с ним сняли местные жители, его публикует РЕН ТВ.

Судя по ролику, воронка смерча образовалась на достаточно большой высоте от земли, а потом расширилась и начала опускаться. На кадрах из соцсетей видно, как вихрь опускается к земле и проходит рядом с жилыми домами.

По данным РЕН ТВ, смерч повредил кровлю и фасады частных жилых домов и надворных хозяйственных построек. Информации о пострадавших пока не поступало.

О том, что жители Давлеканово сегодня «наблюдали торнадо», пишет и местное издание «Асылыкуль». По его данным, в райцентре сегодня выпал довольно крупный град, а в микрорайонах ГНС и Кирзавод люди видели «вихрь воздуха», который, судя по опубликованному в статье фото, тоже напоминает смерч.

Это уже второй смерч в Башкирии за последние дни: о предыдущем сообщали 10 июля. Тогда произошел обрыв линий электропередачи, оставивший без света целую деревню.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео смерч.

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