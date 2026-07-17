Украина предупредила Молдавию о дефиците воды в реке Днестр, которая является главным источником питьевой воды для Кишинева. Об этом сообщил молдавский министр окружающей среды Георге Хаждер на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Министр рассказал, что Кишинев может остаться без воды из-за отсутствия осадков и исторического минимума уровня воды в водохранилище.

«Я прошу мэра Иона Чебана публично сообщить жителям муниципия Кишинев о состоянии артезианских зондов и других альтернативных источников водоснабжения. В контексте официального письма, полученного от украинских властей об ускоренном снижении уровня воды в Новоднестровском водохранилище в летний период... Кишинев не может адаптироваться к изменениям уровня воды, жители имеют право знать, готов ли муниципалитет справиться с возможным кризисом водоснабжения», — написал он.

Хаждер добавил, что в пятницу состоится заседание с украинской стороной по этому вопросу.

До этого министерство окружающей среды Молдавии на фоне жаркой погоды и климатических изменений сообщило о критическом падении уровня воды в Днестре. Власти страны призывают граждан к экономии воды и рассматривают возможность официального запроса к Украине об увеличении сброса воды. На фоне этой проблемы ведомство заявило о планах по восстановлению более 12 тысяч гектаров лесов, пастбищ и водно-болотных угодий в бассейне Днестра.

Ранее МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию.