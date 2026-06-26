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Политика

Россиян предостерегли от поездок в Молдавию

МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию
Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел России настоятельно советует гражданам страны избегать поездок в Молдавию. Об этом говорится на сайте МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что россияне сталкиваются с различными дискриминационными мерами при посещении республики. По словам дипломатов, Кишинев, поддерживаемый западными странами, усиливает антироссийскую политику, что приводит к ужесточению мер против граждан России.

«Дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания», — отметили в министерстве.

Кроме того, молдавские власти не предоставляют российским дипломатам доступ к своим гражданам, игнорируя запросы посольства в Кишиневе, что затрудняет оказание консульской помощи.

19 июня россиянина задержали в аэропорту Кишинева во время прохождения таможенных процедур. Посольство России сообщило о «психологическом давлении», которому он подвергся. По информации диппредставительства, состояние здоровья задержанного резко ухудшилось из-за стресса, вызванного с действиями местных властей.

Ранее в Молдавии Россию назвали главной угрозой.

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