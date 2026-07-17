Две семьи подали в суд на больницу, утверждая, что их младенцев подменили при рождении

В США две семьи требуют $50 тыс. от больницы, в которой перепутали их младенцев

Две семьи в США подали в суд на больницу, утверждая, что их младенцев подменили при рождении, пишет Daily Star.

В Северной Дакоте две семьи подали иск к медицинскому центру Unity Medical Center, утверждая, что их сыновей — Джереми Моррисона и Кайла Байлина — подменили при рождении в 1988 году. Ошибка вскрылась лишь в 2023 году, когда Кайл сдал ДНК-тест и с удивлением обнаружил, что не является генетическим родственником своих родителей. Последующие проверки подтвердили, что в тот день в роддоме на свет появились только двое мальчиков, и их перепутали.

Семьи подали коллективный иск, обвиняя больницу в халатности и причинении морального вреда. Адвокат истцов отметил, что ошибка разрушила их доверие к медицине и повлияла на все аспекты жизни. Мужчины признались, что задавались вопросом: могли ли подобные случаи произойти с другими.

Больница отвергает обвинения, ссылаясь на давность событий и утверждая, что персонал в 1988 году действовал добросовестно. Юристы медучреждения требуют прекратить дело. Истцы настаивают на суде присяжных и просят компенсацию в размере $50 тысяч — формальный порог, который в случае признания вины может быть значительно увеличен.

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