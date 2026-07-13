В Китае 37-летняя женщина воссоединилась с семьей, пропав без вести в 2 года

Китаянка воссоединилась с семьей после того, как пропала без вести в два года, и узнала, что жила через дорогу от матери с отцом, пишет Mothership.

В Китае 37-летняя Цуй Нин воссоединилась с биологической семьей спустя 35 лет после того, как пропала без вести в возрасте двух лет. Она узнала, что почти всю жизнь прожила буквально через улицу от того самого рынка, где исчезла.

В 1991 году в городе Наньнин отец, занятый на овощном прилавке, отправил дочь купить булочку в соседний киоск. Но девочка перешла дорогу на и попала на оживленный оптовый рынок. Там её заметила женщина, торговавшая одеждой. Она пыталась найти родителей ребенка, но никто не откликнулся. В итоге продавщица взяла ее к себе и воспитала как собственную дочку

Отец Цуй не прекращал поиски, но при жизни так и не нашел дочь, не зная, что она была совсем рядом. Сама Нин, у которой была приемная семья, лишь спустя годы под влиянием популярных историй о воссоединении задумалась о своих корнях. Она зарегистрировалась на платформе для поиска родственников и через несколько часов с ней связалась родная сестра. Тест ДНК подтвердил родство.

Ранее мальчик тайком пробрался в поезд и уехал в другой город, разлучившись с семьей на 35 лет.