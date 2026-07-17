Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Врач ответил, ждать ли в России вспышки «взрывной диареи», зафиксированной в США

Врач Кондрахин: в России возможно вспышка заражения инфекцией циклоспорозом
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

В России возможна вспышка «взрывной диареи», которую массово диагностируют в США, если не мыть фрукты и овощи, завезенные из зоны заражения. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя новость о том, что в американском штате Мичиган продолжает расти число случаев заражения паразитарной инфекцией циклоспорозом.

«Теоретически вспышка возможна, потому что это микроорганизм, он может попасть куда угодно. Но на практике вряд ли. У нас очень сильный контроль со стороны эпидемиологических служб, они строго все контролируют», — подчеркнул Кондрахин.

Он добавил, что обычно данная инфекция не угрожает жизни, ее вспышки чаще фиксируются в весенне-летний период. Лечение недуга проходит с помощью антибиотиков, заключил врач.

Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Вспышки чаще происходят весной и летом.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно до этого говорила, что туристы зачастую сталкиваются с «диареей путешественников», такой клинический синдром проявляется учащением стула три и более раз в сутки и появляется на фоне смены климатической зоны.

Ранее врач назвала признаки опасной диареи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!