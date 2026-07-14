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Общество

Россиян предупредили об одной из самых частых болезней путешественников

Доцент Сайно: диарея путешественников часто возникает в Африке и Азии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Туристы зачастую сталкиваются с «диареей путешественников», такой клинический синдром проявляется учащением стула три и более раз в сутки и появляется на фоне смены климатической зоны. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

По ее словам, наиболее высокий риск (от 20 до 75%) столкнуться с проблемой — в Латинской Америке, Африке и Азии. Возбудителями чаще всего являются бактерии, в том числе эшерихии. Они размножаются в пищевых продуктах, особенно в молоке. Уничтожить их возможно при кипячении и под воздействием дезинфицирующих средств. Среди прочих причин — смена привычного питания, резкая смена климата, стресс, покупка еды у уличных торговцев.

«Наиболее подвержены диарее дети до двух лет, молодые люди 21–29 лет, а также люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Для профилактики необходимо избегать уличной еды, недостаточно обработанного мяса, морепродуктов, непастеризованных молочных продуктов, водопроводной воды и льда. Не чистить зубы водопроводной водой. Фрукты, которые можно очищать от кожуры, лучше есть без нее», — сказала Сайно.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого говорил, что недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников.

Ранее сообщалось, что турист впал в кому после заражения опасной инфекцией в грязном отеле Турции.

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