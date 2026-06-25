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Наука

Врач назвала признаки опасной диареи

Terra: диарея длительностью более 48 часов требует обращения к врачу
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Диарея, которая сопровождается высокой температурой, кровью в стуле, сильной слабостью или продолжается более двух-трех дней, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем и требует обращения к врачу. Об этом бразильский колопроктолог Алина Амаро рассказала в интервью изданию Terra.

По словам специалиста, единичные эпизоды расстройства кишечника чаще всего не представляют опасности. Диарея может возникать после употребления некачественной пищи, на фоне вирусной инфекции, стресса или тревоги, а также быть побочным эффектом некоторых лекарств. В таких случаях обычно достаточно соблюдать щадящую диету и восполнять потерю жидкости.

Однако если жидкий стул сохраняется более 48-72 часов, необходимо пройти обследование. Длительная диарея может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса — состоянию, при котором организм теряет важные минералы, необходимые для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы.

Врач также перечислила симптомы, которые требуют особого внимания. К ним относятся высокая температура, примесь крови в стуле, обильное выделение слизи, повторная рвота, выраженная слабость, головокружение, заметное уменьшение количества мочи, потеря веса и боли в животе.

По словам Амаро, снижение объема мочи и головокружение могут быть признаками обезвоживания, а кровь в стуле и сильная боль иногда указывают на воспалительные заболевания кишечника или тяжелую инфекцию.

Специалист подчеркнула, что в большинстве случаев кратковременная диарея проходит самостоятельно, однако при появлении тревожных симптомов откладывать визит к врачу не следует. Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить причину расстройства и избежать осложнений.

Ранее врачи диагностировали редкую «диарею» у ребенка в утробе матери.

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