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Общество

Россиянам рассказали, сколько денег нужно на покупку качественных вещей к школе

Специалист Леткова: на качественный сбор ребенка к школе нужно до 25 тыс. рублей
Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

Для подготовки ребенка к школе в этом году необходимо примерно 20-25 тыс. рублей, причем речь идет о покупке хороших, качественных вещей. В целом цены ежегодно растут, однако при желании можно уложиться в такую сумму, если подойти к покупкам с умом, отметила в беседе с НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Сумму в 35 тыс. рублей, которую ранее озвучивали эксперты, Леткова посчитала завышенной, отметив, что все зависит от конкретной семьи – кто-то покупает более дорогие товары, кто-то стремится сэкономить. При этом вполне реально уложиться в 22,5 тыс. рублей и приобрести качественные, хорошие вещи. Акцент придется сделать на отдельных предметах гардероба – так, например, одна пара обуви стоит от трех до пяти тысяч рублей.

«Каждый год всё дорожает, и что будет к сентябрю в этом году, пока тоже непонятно — в том числе из-за ситуации с бензином, — добавила специалист. — Ассортимент детских вещей огромен. Ближе к сентябрю появляются ярмарки, где можно найти товары как поскромнее, так и подороже».

Она напомнила о возможности покупки вещей на маркетплейсах, где можно найти недорогие товары. Однако, по словам эксперта, китайские вещи уступают в качестве отечественным производителям, поэтому лучше выбрать российские бренды, которые широко представлены в сегменте детской одежды.

До этого финансовый консультант Анна Тюрнева заявила, что сборы первоклассников в 2026 году обойдутся родителям примерно в 30-50 тыс. рублей, точная сумма будет зависеть от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. По ее словам, в базовый набор входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и канцелярские принадлежности, однако, лучше всего получить точный список от школы. Причем на одежду и обувь приходится до 50–60% всех расходов.

В России ранее предложили сделать выплату в 15 тыс. рублей на ребенка к школе.

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