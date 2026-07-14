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Общество

Родителям рассказали, во сколько обойдутся сборы первоклассника в 2026 году

Консультант Тюрнева: сборы первоклассника обойдутся в 30-50 тыс. рублей
Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

Сборы первоклассников в 2026 году обойдутся родителям примерно в 30-50 тыс. рублей, точная сумма будет зависеть от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Анна Тюрнева.

По ее словам, в базовый набор входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и канцелярские принадлежности, однако, лучше всего получить точный список от школы.

«В целом самая затратная часть подготовки – одежда и обувь: на них обычно приходится 50–60% всех расходов», – добавила Тюрнева.

Эксперт отметила, что школьная форма для девочек обычно обходится немного дороже, так как им требуется больше предметов одежды. На качественный рюкзак с эргономичной спинкой может уйти от 5 до 10 тыс. рублей, но на этом лучше не экономить, добавила специалист. По ее мнению, наиболее удачным периодом для покупок считается середина июля, когда основной ассортимент есть в магазинах и на маркетплейсах.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров до этого говорил, что в летнее время у будущих первоклассников важно развивать речь и моторику. По его словам, стоит также сосредоточиться на их общем развитии через частые прогулки и игры.

Ранее в России оценили пользу от отмены домашних заданий для первоклассников.

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