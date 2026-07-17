В правительстве огласили новые данные по числу открытых пляжей в Анапе

В Анапе уже 89 пляжей получили разрешительные документы на открытие для отдыха и купания, еще 12 сейчас проходят экспертизу Роспотребнадзора. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии, сообщается на сайте правительства РФ.

По словам Савельева, на пострадавших от выбросов нефтепродуктов анапских пляжах под контролем Роспотребнадзора продолжаются работы по отсыпке дополнительных слоев чистого песка.

Кроме того, добавил зампред правительства, специалисты осуществляют регулярный мониторинг состояния Черного моря, крымского и кубанского побережья.

По данным правкомисиии, курирующей работы по ликвидации последствий выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, в работах задействованы 768 человек и 186 единиц техники.

Исходя из сведений недельной давности, за последние несколько дней разрешения на открытия получили по меньшей мере шесть анапских пляжей.

По оценке представителей туриндустрии, Анапа в нынешнем летнем курортном сезоне оказалась самым популярным российским курортом на Черном море, несмотря на связанные с очисткой пляжей обстоятельства.

Ранее стало известно, как курортный Крым переживает нынешнее лето.