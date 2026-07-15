Названы самые популярные зарубежные направления у россиян летом 2026 года

Летом 2026 года самой популярной у российских туристов страной стала Турция. В этом сезоне отдых в этом направлении выбрали 30-35% путешественников. Об этом НСН сообщил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт подчеркнул, что помимо Турции россияне отправляются на отдых в Китай, Таиланд, Вьетнам и в Египет. Однако, по его словам, Таиланд по-прежнему популярнее в качестве направления для зимнего отдыха.

При этом, как отметил специалист, внутренние направления в 2026 году не продемонстрировали лучшие результаты. Самым популярным городом оказалась Анапа, которая сейчас восстанавливает свое положение на рынке.

«И, собственно, все наше черноморское побережье Кавказа. Не самый удачный сезон. Страдает еще и Крым, но тем не менее, у нас много интересных мест и на Северном Кавказе, и на Алтае», — заключил он.

До этого исследование логистического оператора СДЭК и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что каждый второй российский путешественник минимум один раз вновь приезжал в город или страну, чтобы снова попробовать местную кухню. Сейчас местная кухня является одной из главных составляющих путешествий. По словам 92% респондентов, они всегда пробуют локальные блюда во время поездок.

Ранее россиян предупредили о рекордном обрушении цен на туры по одному из направлений.