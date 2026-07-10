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Общество

В правительстве сообщили обновленные данные об открытии пляжей Анапы

Кабмин РФ: в Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие
Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

В Анапе разрешено открыть 83 пляжа, еще 14 сейчас проходят экспертизу. Такие данные привели на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе заседания обсуждался ход контролируемых Роспотребнадзором работ по восстановлению пострадавших от загрязнения мазутом пляжей. За все время проведения очистки было обработано более 3,6 тыс. км береговой линии, некоторые участки — по два раза. Свыше 185 тысяч тонн убранного с пляжей песка и грунта вывезли в специализированные организации для обезвреживания или переработки до категории вторичного продукта.

«Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка», — сообщается на сайте кабмина.

По данным правкомиссии, к ликвидации последствий выбросов мазута привлечены 765 человек, задействовано 186 единиц техники.

Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало только в отношении 75 анапских пляжей, еще 11 проходили финальный этап проверки.

Параллельно на пляжах Анапы ведется регулярный мониторинг на предмет незаконной застройки и неправомерного использования территорий. Об этом накануне сообщала мэр города Светлана Маслова. По ее словам, за пару дней городская администрация организовала демонтаж семи незаконно возведенных на пляжах сооружений. В основном подобные постройки используются как точки общепита или магазины.

Ранее стало известно, когда будет принято решение об открытии всех пляжей Анапы.

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