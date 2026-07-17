Психиатр объяснила, почему мужчины боятся вступать в официальный брак

Психиатр Бирина: страх перед браком может быть связан с бегством от взрослости

Мужчина может испытывать страх перед официальным браком из-за нежелания брать на себя ответственность, неудачного опыта в прошлом, а также в результате психологических установок, которые были сформированы в детстве. Об этом газете «Известия» рассказала врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина.

По словам эксперта, существует четыре базовых сценария, которые лежат в основе устойчивого страха перед регистрацией брака. Первый из них связан с «отцом-обесценивателем». Поведение такого родителя формирует у мальчика убеждение, что близкие отношения означают потерю мужского достоинства. Вторым сценарием является назвала «мать-спрут», при котором гиперопека может привести к тому, что взрослый мужчина испытывает панический страх от того, что может оказаться поглощенным избранницей.

Врач добавила, что еще одной причиной является родительский брак, который воспринимается как модель страдания. Мужчина опасается повторить такой сценарий в собственной жизни. Четвертый вариант связан с бегством от взрослости. В этом случае сожительство становится для мужчины обратимой позицией «мальчика», позволяющей при необходимости уйти из отношений без юридических формальностей.

«Интимофобия — это не одна травма, а сочетание нескольких защитных механизмов. Работа с ней всегда требует индивидуальной диагностики, но общий знаменатель один: страх потери контроля над своей жизнью», — объяснила психиатр.

Она также подчеркнула, что можно отличить настоящий страх от попытки «поторговаться». Об истинной боязни могут свидетельствовать вегетативные реакции. Во время паники живот замирает, а само дыхание становится поверхностным и учащенным. Также могут наблюдаться микродвижения лица, в том числе асимметричное поджатие губ или облизывание рта.

Еще одним признаком эксперт назвала сужение периферического зрения, из-за которого взгляд становится «стеклянным». На фоне выброса адреналина лицо может побледнеть или покрыться красными пятнами, а зрительный контакт с собеседницей теряется.

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