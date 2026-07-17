Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
Uwe Anspach/Global Look Press

На границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики ночью 17 июля произошло землетрясение. О подземных толчках сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса, недалеко от Ессентуков, Железноводска и Кисловодска примерно в 21:24 по местному времени. Глубина составила 10 километров, а магнитуда 3,9. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от города Учкекен. 

15 июля в Тихом океане у побережья Камчатки произошло четыре землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 374 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 36,3 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 6,0. Оно произошло в 210 км от краевого центра на глубине 64,6 км. Спустя шесть минут было зафиксировано третье землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 206 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 72 км. Последнее землетрясение имело магнитуду 5,0. Толчки произошли в 207 км от краевого центра на глубине 70,1 км.

Ранее на Камчатке объявляли угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!