Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Ставрополье

На границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики ночью 17 июля произошло землетрясение. О подземных толчках сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса, недалеко от Ессентуков, Железноводска и Кисловодска примерно в 21:24 по местному времени. Глубина составила 10 километров, а магнитуда 3,9. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от города Учкекен.

15 июля в Тихом океане у побережья Камчатки произошло четыре землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 374 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 36,3 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 6,0. Оно произошло в 210 км от краевого центра на глубине 64,6 км. Спустя шесть минут было зафиксировано третье землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 206 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 72 км. Последнее землетрясение имело магнитуду 5,0. Толчки произошли в 207 км от краевого центра на глубине 70,1 км.

Ранее на Камчатке объявляли угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.