У берегов Камчатки произошло несколько землетрясений

У побережья Камчатки зафиксированы четыре землетрясения

В Тихом океане у побережья Камчатки произошло четыре землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в 374 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 36,3 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 6,0. Оно произошло в 210 км от краевого центра на глубине 64,6 км.

Спустя шесть минут было зафиксировано третье землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 206 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 72 км.

Последнее землетрясение имело магнитуду 5,0. Толчки произошли в 207 км от краевого центра на глубине 70,1 км.

13 июля сообщалось, что на западе Бурятии, в Тункинском районе, произошло землетрясение.

10 июля стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у Северных Курил.

Ранее на Камчатке объявляли угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.