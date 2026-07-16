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Общество

Россиянам объяснили, в каких случаях их могут не отпустить в отпуск

HR-директор Прокушева: в исключительных случаях отпуск могут перенести на год
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год – например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.

Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия – это допустимо, если работник уже отдохнул не менее двух недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок – нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она.

«Отпуск нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется, ― пояснила специалист. ― Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию».

Так, например, если сотрудник начал трудиться 2 марта 2025 года, то рабочий год считается завершенным 28 февраля 2026 года. С учетом этого перенесенный отпуск за это время важно использовать до 28 февраля 2027 года, объяснила Прокушева на примере.

Неиспользованный отпуск компания обязана предоставить позже, а если человек увольняется – выплатить за него компенсацию. Причем закон запрещает не предоставлять отпуск два года подряд – это грозит серьезными штрафами, подчеркнула эксперт. Она отметила, что все переносы отпусков должны оформляться письменно с согласия всех сторон, а перед тем, как один из сотрудников уходит на отдых, важно грамотно распределить нагрузку и обеспечить передачу его задач коллегам.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Еще в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

Россиянам ранее рассказали, как увеличить отпускные выплаты в 2026–2027 году.

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