Профессор рассказал о появлении разрушительных смерчей в России

Профессор Шихов: в РФ фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей в год

От одного до пяти разрушительных смерчей фиксируют в России каждый год, но они не вызывают больших разрушений. Об этом сообщил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов в беседе с РИА Новости.

«В России могут возникать разрушительные торнадо, в год бывает от одного до пяти случаев сильных торнадо — F3 и выше по шкале Фуджита, то есть как в Кушве», — сказал он.

Профессор пояснил, что только малая их часть вызывает разрушения в населенных пунктах, так как в России низкая плотность населения.

Случаи, когда смерч наносит масштабный ущерб, фиксируются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится более длинным, подчеркнул Шихов.

Показательным ученый назвал сильный смерч в Клинском районе Московской области 28 сентября 2024 года. Раньше такие поздние случаи не наблюдались — рост идет за счет расширения сезона, добавил он.

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате были повреждены дома и автомобили. Помимо Кушвы, пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новой Ляли. Ураган оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона.

Ранее на Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю.