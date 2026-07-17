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Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в предстоящие выходные
Mos.ru

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается ясная, хорошая погода, местами воздух прогреется до +28 градусов. Об этом глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT.

По его словам, в ночь на субботу будет прохладно, однако вслед за этим придет заметное потепление на фоне влияния антициклона. Так, в субботу, 18 июля, воздух в дневные часы прогреется до +23…+25 градусов. В воскресенье ожидается от +26 до +28 градусов.

В понедельник по-прежнему будет ясная и солнечная погода, а вот со вторника на столицу обрушатся ливни, заключил Шувалов.

Ранее были названы регионы, на которые июль обрушит рекордные ливни.

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